Det er forbundet med et enormt psykisk stress at få stillet en kræftdiagnose. Dette stress kan ikke kun forringe livskvaliteten, men også have negativ indflydelse på det medicinske behandlingsforløb og patientens muligheder for at tåle behandlingen. Alligevel får kun få kræftpatienter psykologisk hjælp i forbindelse med deres diagnose.

Nu viser ny forskning, at et internetbaseret terapiprogram kan hjælpe patienter med at højne livskvaliteten og håndtere de negative følelser, der er forbundet med at få en kræftdiagnose. Det internetbaserede terapiprogram er samtidig billigt og belejligt for både patienter og sundhedsvæsenet.

»At give patienter psykologisk støtte umiddelbart efter diagnosen er ofte forhindret af både mangel på patientens og sundhedsvæsenets tid og ressourcer. Med dette online interventionsprogram kan vi lukke det hul,« fortæller kræftlæge Viviane Hess fra University Hospital of Basel, Schweiz, i en pressemeddelelse.

Det nye forskningsresultat er netop offentliggjort på den årlige konference for American Society of Clinical Oncology (ASCO), der i disse dage bliver holdt i Chicago.

Terapi i egen stue

Interventionsprogrammet, der går under navnet STREAM, er et otte uger langt internetbaseret terapiprogram til at håndtere stress. Programmet er udviklet af onkologer og psykologer, og interventionen er baseret på veletablerede kognitive behandlingstilgange, der normalt bliver brugt i samtaleterapi, hvor patienten sidder ansigt til ansigt med en behandler. STREAM dækker otte forskellige områder såsom kroppens reaktion på stress, kognitiv stressreduktion, håndtering af følelser og sociale interaktioner. For hvert område skal patienterne læse og lytte til relevante informationer og lave forskellige øvelser. Psykologer følger patienternes fremgang ugentligt og giver personlig rådgivning gennem en sikker onlineportal.

I det nye forskningsprojekt var psykologerne alle baseret i Basel, mens patienterne befandt sig i både Schweiz, Østrig og Tyskland. Patienterne havde også mulighed for at skrive direkte til psykologerne gennem onlineportalen.

Ifølge Viviane Hess er ’terapeut-ledet online intervention’ relativt nyt, men de første resultater med systemet til blandt andet at behandle angst er positive. Det er ofte mindre tidskrævende og mere belejligt for patienterne at modtage terapeutisk behandling over internettet, hvilket specielt kan være gældende for kræftpatienter, der samtidig skal til en masse lægesamtaler og behandlinger i forbindelse med deres diagnose.

»Ny teknologi åbner døre til nye muligheder. Med denne form for intervention kan vi give patienter psykologisk støtte i deres eget hjem. Det ser samtidig ud til, at patienter og psykologer stadigvæk kan danne terapeutiske bånd gennem denne form for onlinekontakt,« siger Viviane Hess.

Bliver standard i fremtiden

Forskerne afprøvede deres system på 129 kræftpatienter, som lige havde fået stillet deres diagnose og påbegyndt deres kræftbehandling. Patienterne blev inddelt i to grupper, hvor den ene gruppe fik psykologisk intervention gennem STREAM, mens den anden gruppe fik standardtilbuddet eller intet tilbud. Hovedparten af patienterne var kvinder, som var diagnosticeret med tidlige stadier af brystkræft, men der var også patienter med lungekræft, livmoderhalskræft, modermærkekræft og tarmkræft. Forskerne evaluerede patienternes mentale tilstand ved at få dem til at udfylde spørgeskemaer.

Efter to måneder havde patienterne i interventionsgruppen højere livskvalitet i forhold til kontrolgruppen. Patienterne i STREAM-gruppen følte sig også mindre nedtrykte. Forskerne fandt ingen forskel mellem de to grupper vedrørende angst og depression. Efter to måneder slusede forskerne kontrolgruppen ind i STREAM, for at de også kunne få fordel af tilbuddet.

Forskerne har på baggrund af deres resultater planer om at oversætte STREAM til flere sprog, da de på nuværende tidspunkt kun findes på tysk.

»Jeg tror, at onlineterapi vil blive meget mere vigtigt i de kommende år, hvor den digitale generation når en alder, hvor de også begynder at få kræft. For dem vil det være naturligt at bruge et online redskab og kommunikere med psykologer uden at gøre det ansigt til ansigt. Derfor er tiden nu moden til at udvikle, standardisere og validere disse værktøjer, siger Viviane Hess.