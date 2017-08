Professor i sundhedsøkonomi Jes Søgaard undrer sig over, hvorfor Region Hovedstaden melder ud, at den har droppet Sundhedsplatformens business case, når den samtidig opdaterer business casen og skruer op for ‘gevinstrealiseringen’.

Business casen bag Region Hovedstadens nye IT-system, Sundhedsplatformen er ikke død, sådan som regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen ellers netop har meldt ud til offentligheden i en pressemeddelelse. Det vurderer Jes Søgaard, der som professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet

Han har læst det 13 sider lange mødeoplæg plus syv bilag til regionens eget IT- og afbureaukratiserings-udvalg (pdf) fra mandagens møde. Af mødereferatet fremgår det tværtimod, at business casens datagrundlag og prognoser netop er opdateret med opjusterede forventninger til de gevinster, som regionen kan høste som følge af sin implemntering af det nye IT-system.

»Af mødereferatet fremgår det, at forvaltningen ikke har gennemført en egentlig ny business case-analyse, men har opdateret den gamle fra oktober 2015,« siger Jes Søgaard, der bider mærke i, at oplægget ikke kommer i nærheden af at beskrive den gamle business case som værende ‘lyserød’, sådan som regionsrådsformanden ellers for nylig har betegnet den.

»Regionens forvaltning opskriver tværtimod forventningerne til Sundhedsplatformen,« siger han og fortæller, at gevinstforventningerne i referatet er opskrevet til mellem 680 -1.040 mio kr årligt mod 575 – 908 mio. kr. årligt i 2015.

Nettoindtjeningen – dvs. hvor meget regionen tjener netto på sin IT-investering frem til 2029 – vurderes til 3,2 – 5,8 mia. kr. mod 2,4 – 4,8 mia. kr. i 2015. Den interne forrentning er opgjort til mellem 21 pct – 31 pct. årligt mod 17 pct – 26 pct. årligt i den foregående version af business casen – en opgradering til forventningerne, som Jes Søgaard formoder kommer til at afspejle sig i de besparelser, hospitalerne vil blive afkrævet de kommende år. Han hæfter sig ved, at udvalget i sit mødereferat selv skriver, at ‘business casen i sin helhed ikke længere vedligeholdes, men fremadrettet bruges som ramme for budgetlægning og gevinstrealiseringsplaner’.

»Intet sted beskriver forvaltningen noget om de udfordringer, som har været beskrevet i pressen, det være sig manglende datarapporteringer til databaser og registre, ventetider, medicineringsfejl og aktivitetsfald grundet vigende produktivitet,« bemærker Jes Søgaard, der også synes, at mødereferatet stikker helt af fra Sophie Hæstorp Andersens aktuelle udmelding om, at business casen var for lyserød og optimistisk – at der er brug for længere tid til at indfri forventningerne.

Formand for IT- og Afbureaukratiseringsudvalget Lise Müller (SF) bekræfter over for Dagens Medicin, at gevinstrealiseringsprogrammet, og at programmet fortsat er baseret på nogle af de tal, der optræder i business casen.

Region Hovedstaden har, som tidligere beskrevet her på Dagens Medicin, truffet beslutning om, at hospitalerne i 2018 skal ‘gevinstrealisere’ for 102 mio kr. Forretningsudvalget skriver i sit seneste mødereferat, at den forventer en gevinstrealisering for 2019 på i omegnen af 250 mio. kr. ‘som et rundt tal, men samtidig som en indikation af, at der på nuværende tidspunkt forventes yderligere og større besparelser i dette budgetår.