Søren Brostrøm får plads WHO-bestyrelse

Sundhedsstyrelsens direktør er valgt ind i bestyrelsen for Europa-regionen under Verdenssundhedsorganisationen WHO.

Direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm er som repræsentant for Danmark valgt ind i bestyrelsen for Europa-regionen under Verdenssundhedsorganisationen WHO. Det skete på et møde i WHO’s regionalkomité for Europa, hvor Søren Brostrøm blev valgt for en tre-årig periode. Det skriver Sundhedsstyrelsen.

Danmark havde senest en plads i regionalbestyrelsen i 2006, da den daværende direktør for Sundhedsstyrelsen, Jens Kristian Gøtrik repræsenterede Danmark.

Søren Brostrøm mener, at bestyrelsesposten vil give Danmark en platform til at markere danske mærkesager i WHO som f.eks. et stærkt fokus på universel sundhedsdækning og universel adgang til seksuelle og reproduktive sundhedstjenester, herunder familieplanlægning.

»Her vil vi have fokus på at sikre kvinder, børn og unges sundhed og rettigheder, og et særligt dansk fokus vil være på LGBT+-personers sundhed og rettigheder. Vi vil samtidig holde den nye generaldirektør fast på at fortsætte det nødvendige arbejde med reform af WHO’s organisation,« siger Søren Brostrøm i en kommentar på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.