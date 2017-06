»Prostvac kan blive en helt ny vinkel på immunterapien«

Professor Inge Marie Svane krydser fingre for, at ASCO byder på resultater fra et stort fase 3-studie af danske Bavarian Nordics vaccine mod prostatakræft. Viser studiet, at vaccinen giver effektiv beskyttelse, kan det revolutionere måden, immunterapien skal tænkes på fremadrettet, siger hun.