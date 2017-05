19. april 2017 udtaler professor Torsten Lauritzen sig i Dagens Medicin under den opsigtsvækkende overskrift »Tidlig opsporing af diabetes reducerer også hjertesygdom hos patienter uden diabetes«. I artiklen er Torsten Lauritzen citeret for at sige: »Samlet viser Addition-studiet et meget stort potentiale for nedsat sygelighed ved at tilbyde tidlig opsporing af diabetes ved brug af et risikospørgeskema, det vi kalder tidlig opsporing i risikogrupper. Alt tyder på, at tidlig opsporing bliver en del af den nye nationale handleplan for diabetes« (1). Både overskrift og citat signalerer at tidlig opsporing af diabetes er magtpåliggende.

Problemet er bare at hverken overskrift eller citat er i overensstemmelse med fakta. Også 17. marts 2017 fremførte professor Torsten Lauritzen ikke-faktabaserede påstande om opsporing og behandling af diabetes i Dagens Medicin (2).

ADDITION-studiet er delt i to studier. Begge studier er publiceret i tidsskriftet The Lancet. Ser man på de to studier, så er konklusionerne klare. I ADDITION-Cambridge (3) fra 2012 er der ingen effekt af at screene højrisiko patienter for diabetes. I ADDITION-Europe (4) fra 2011 er der ikke forskel på at behandle diabetespatienter fundet ved screening med intensiv behandling versus gængs behandling.

I marts 2017 er Torsten Lauritzen medforfatter på et nyt studie (5), hvor han vender tilbage til en dansk delmængde af gamle ADDITION-data med nye hypoteser. Det nye studie baseret på gamle data skulle angiveligt understøtte hans idé om, at screening for diabetes er effektiv og derfor nødvendig. Studiet omhandler imidlertid slet ikke diabetespatienter og mangler en kontrolgruppe, og kan derfor ikke bruges til at belyse den ønskede sammenhæng.

Det virker som om Torsten Lauritzen vedvarende forsøger nye analyser på gamle ADDITION-data i håbet om at kunne understøtte indførelse af screening for diabetes. Det forekommer ikke rimeligt, når data fra ADDITION-Cambridge og ADDITION-Europe på ingen måde understøtter screening. Ønsker man at indføre screeninger og tidlig opsporing er det nødvendigt at sikre, at screening har gavnlige effekter, som klart overstiger ulemper ved overdiagnosticering og overbehandling.

Det er postuleret at tidlig opsporing og indsats kan have et stort potentiale til at kunne nedsætte sygelighed, reducere død, øge livskvalitet og spare ressourcer. Det modsatte kan dog lige så godt gøre sig gældende. Med nuværende screeningsmetoder er, der intet der tyder på, at fordele ved tidlig opsporing af diabetes har fordele. I stedet vil det være dyrt, uvirksomt og lægge beslag på ressourcer uden saglig grund.

Hvad er ADDITION studierne?

I de to primære ADDITION studier benyttede man sig af såkaldt klynge-randomisering af almen praksis. Et klynge-randomiseret design er velegnet til at evaluere komplekse forebyggende indsatser i almen praksis. Alle klinikker var trænet i helbredsundersøgelser i henhold til studieprotokol. I tillæg var halvdelen af praksis trænet i intensiv multifaktoriel diabetesbehandling.

Patienter tilknyttet de medvirkende klinikker udfyldte spørgeskemaer for at identificere patienter i højrisiko for diabetes, som herefter blev screenet for diabetes. Patienter med diabetes blev inkluderet i studiet og modtog på den måde enten intensiv eller gængs behandling for deres diabetes. Der blev inkluderet patienter i aldersgruppen 40-69 år i perioden 2001-06.

Hvad viser ADDITION-Cambridge egentlig?

I studiet (3) blev 33 almene praksis i det nordøstlige England randomiseret til tre indsatser hos patienter i højrisiko for diabetes:

Screening efterfulgt af intensiv behandling af patienter med påvist diabetes. Screening efterfulgt af rutinebehandling til patienter med påvist diabetes. En kontrolgruppe uden screening, efterfulgt af rutinebehandling af patienter med påvist diabetes.

Der var 16.047 personer i højrisiko for diabetes i de 2 screeningspraksisgrupper. Der var 4.137 personer i højrisiko i kontrolpraksisgruppen.

Efter en opfølgningstid på 10 år var der var ingen forskel i dødelighed mellem patienter i screeningspraksis versus kontrolpraksis uden screening. Der var heller ikke nedsat dødelighed af kardiovaskulær sygdom, cancer eller diabetes. Både ved primære og sekundære effektmål sås endda en svag tendens til øget dødelighed blandt de screenede. Eventuelle forskelle mellem personer randomiseret til henholdsvis intensiv og gængs behandling blev ikke beskrevet.

Hvad er ADDITION-Europe?

I studiet (4) fra 2011 blev 343 praksis i Danmark, Holland og UK (inkluderede klinikker fra ADDITION-Cambridge) sat til at identificere patienter i højrisiko for diabetes ved hjælp af spørgeskema. Herefter blev højrisiko patienter, der fik konstateret diabetes, inkluderet til enten intensiv behandling eller gængs behandling. 1.377 patienter modtog gængs behandling og 1.678 patienter modtog intensiv behandling.

Efter opfølgning på fem år så man lidt flere patienter med forbedret kardiovaskulær risikostatus efter intensiv behandling. Der sås dog ikke nedsat hyppighed af kardiovaskulære hændelser eller kardiovaskulær død. Vigtigst så man ingen forskel i død af alle årsager. Når man hverken ser nedsat sygelighed eller dødelighed, har surrogatmål, som nedsat kardiovaskulær risikostatus, ingen klinisk betydning. Til gengæld viste studiet at intensiv behandling førte til større forbrug af antidiabetika og kardiovaskulær midler. Det kunne være dog interessant med en længere og nutidig opfølgning.

ADDITION-Europe inkluderede ikke en kontrolgruppe, uden screening med spørgeskema (4), og studiet kunne derfor ikke vurdere effekten af screening.

ADDITION-Denmark, nye hypoteser på gamle data

Det er kritisabelt at vende tilbage til gamle data i et lodtræningsforsøg og i den forbindelse ændre hypotese. Det kan fordreje resultater ganske voldsomt (5). Man bør i stedet altid bestemme sig for, hvilken hypotese man vil teste, inden man har adgang til data. Går man den anden vej og opstiller hypotesen efter at man kender resultatet, så giver man tilfældighederne frit spil. Det kaldes for datamassage eller for datafisketure. Torsten Lauritzen er ved flere lejligheder (6, 7, 8) vendt tilbage til gamle data i ADDITION-Denmark, som inkluderer de 175 danske klinikker, der indgik i ADDITION-Europe, med nye hypoteser. Torsten Lauritzens metodik har ved flere lejligheder udløst kritik (2, 9, 10, 11, 12).

Når man som videnskabsmand skal teste en hypotese, gøres dette ved at forsøge at afvise en såkaldt nulhypotese. Tester man flere hypoteser på samme datamateriale, såkaldt ”multiple comparison”, øges risikoen for at en tilfældig hændelse afvises ved en fejl. Det betyder at sådanne tilfældige fund uretmæssigt kan fremstå signifikante og relevante.

Når flere hypoteser testes på samme datamateriale bør man derfor sænke sit signifikansniveau modsvarende (12). Der findes gængse metoder til at kompensere for sådanne ‘multiple comparisons’, men de er ikke blevet overvejet i ADDITION-Denmarks post-hoc analyser.

Det nye ADDITION-Denmark studie

I marts 2017 publicerede Torsten Lauritzen og medforfattere et nyt studie, baseret på gamle ADDITION-Denmark data (4). Nu med en ny hypotese om at lægens træning i intensiv diabetes versus gængs behandling har betydning, også for patienter der ikke har diabetes. Det er på den baggrund, at Torsten Lauritzen noget kontra-intuitivt udtaler sig i Dagens Medicin den 19. april 2017 om de gavnlige effekter ved tidlig opsporing af diabetes.

I det nye studie ser man på alle de højrisiko patienter, der ikke fik konstateret diabetes i den oprindelige stratificering. Ved udgangen af 2011 har forskerne fulgt op på disse patienter via nationale sundhedsregistre.

Da studiet er foretaget på en dansk delmængde af ADDITION-Europe, så inkluderer studiet fortsat ikke en kontrolgruppe, som ikke blev testet med spørgeskema. Uden en kontrolgruppe er studiet uegnet til at vurdere effekten af brug af spørgeskema til identifikation af patienter i højrisiko.

I det nye studie inkluderedes 11.224 højrisikopatienter fra klinikker trænet i intensiv diabetesbehandling og 10.289 højrisiko patienter inkluderes til behandling i klinikker med gængs behandling. Opfølgning på ni år blev foretaget i 2011.

Studiets resultater viser uændret død af alle årsager ved sammenligning af de to behandlingsgrupper og en reduktion i kardiovaskulær død på 17 pct. Studiets resultater ser ud til at indikere, at patienterne i højrisiko har gavn af at modtage behandling i klinikker, der er skolet i intensiv behandling, selvom patienterne ikke har diabetes. Den mulige effekt er dog tvivlsom på baggrund af manglende korrektion for ‘multiple comparisons’ og fordi der ikke ses effekt på død af alle årsager. Studiet kan ikke anvendes til at påvise effekt af screening for diabetes med spørgeskema, da der ikke er inkluderet en kontrolgruppe der ikke screenes med spørgeskema.

Kort sagt

Det nye studie viser ikke effekt af tidlig opsporing af diabetes, hverken hos patienter med eller uden diabetes, det er studiet slet ikke designet til at vise, da det ikke indeholder en kontrolgruppe. Konklusioner om screening for diabetes baseret på post hoc analyser af en dansk delmængde af gamle ADDITION-data er betænkelige. Når man går de anvendte metoder efter med videnskabelige briller, så holder konklusionerne slet ikke. En gennemgang af data og analyserne fra de to store ADDITION-studier viser det modsatte af hvad Torsten Lauritzen konkluderer i Dagens Medicin. Professor Torsten Lauritzen bør være omhyggelig, nøjagtig og sagligt kritisk hvis han vil kalde sig forsker og akademiker. Ellers må han udtale sig som lobbyist eller politiker og vedkende sig denne rolle.

Referencer