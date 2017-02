For første gang nogensinde rejser Sundhedsvæsenets Disciplinærudvalg kritik af en praktiserende læge, der ikke informerede en patient om muligheden for at søge erstatning for en behandlingsskade, oplyser Patienterstatningen.

En praktiserende læge har fået kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn for ikke at informere en patient om muligheden for at søge erstatning som følge af en forsinket diagnosticering af tarmkræft. Det skriver Patienterstatningen.

Sagen, der ‘efter hvad Patienterstatningen har fået oplyst’, er den første af sin art, tager udspring i en klage fra patienten til Styrelsen for Patientsikkerhed. En klage, han altså fik medhold i af Sundhedsvæsenets Disciplinærudvalg.

Klagenævn opfordrer læger til mere vejledning

»Vi håber, at sagen vil skærpe lægernes opmærksomhed på at vejlede om erstatningsmuligheden. Vi vil nemlig gerne have de sager ind, hvor der er mulighed for erstatning,« siger direktør i Patienterstatningen Karen-Inger Bast og fortsætter:

»Og sagerne, hvor det er åbenbart, at der ikke er grundlag for erstatning, vil vi gerne have siet fra. Her kan sundhedspersonalet hjælpe med forventningsafstemning og vejledning, så hverken patienter eller Patienterstatningen bruger tid på sager, som klart ender i et afslag.«

I den pågældende sag fik patienten senere anerkendt skaden og fik udbetalt en erstatning, blandt andet fordi sagen ikke var forældet, da skaden blev anmeldt.