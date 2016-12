Et notat, der viser at 1813 er den billigste lægevagt i landet, har ikke medtaget helt væsentlige dele af regnestykket, mener PLO og sundhedsøkonom. Region Hovedstaden afviser kritikken.

Kun 100 kroner pr. borger sidste år og dermed landets billigste lægevagt.

Sådan lyder et groft skøn over udgifterne til lægevagten 1813 ifølge et notat fra Region Hovedstadens administration.

1813 er altså landets billigste lægevagt, proklamerede regionsdirektør Hjalte Aaberg stolt på Twitter og i Politiken.

Nye tal: Akuttelefon 1813 er den billigste lægevagt – politiken.dk Robust grund = pavestolt. 1813 en #sundpol succes https://t.co/mWomAMaJqT — Hjalte Aaberg (@Hjalte_Aaberg) 8. december 2016

Men ifølge PLO har Region Hovedstaden i sit regnestykke blandet æbler og pærer, undladt at sammenligne med den gamle vagtlægeordning og udeladt væsentlige merudgifter i andre dele af sundhedsvæsenet.

Derfor svarede organisationen igen med sit eget notat, der peger på færre sygebesøg, flere ambulancekørsler og en 40 mio. dyrere ordning end før.

En ‘notatkrig’ kan man næsten fristes til at kalde det.

PLO’s direktør Jonatan Schloss føler sig provokeret over manglen på ifølge ham helt nødvendige parametre i vurderingen.

»Jeg reagerer ud fra almindelig DJØF-faglighed, da jeg ser notatet. Der mangler en del tal, og derfor er der selvfølgelig en rød lampe, der begynder at blinke. Det er vist ikke en helt objektiv analyse, det her, tænker jeg. Det må være gået hurtigt, da man lavede den, eller også har man helt bevidst udeladt ting for at lave spin,« siger Jonathan Schloss.

Det synes ellers at begynde at gå gevaldigt fremad for 1813.

Ifølge Region Hovedstaden bliver 70 pct. af alle opkald nu besvaret indenfor tre minutter, og 90 pct. af borgerne melder tilbage, at de er tilfredse med den hjælp, de har fået via 1813.

»Det er positivt, at ventetiderne for patienterne er faldet, og det skal vi jo alle sammen glæde os over som borgere i Region Hovedstaden. Men når så regionen lige bagefter går ud med budskabet om, at de er de bedste og de billigste, hvor det førhen ikke har været muligt at dokumentere og sammenligne på tværs af landet, og når der så er mangler i deres regnestykke, så hopper kæden simpelthen af for mig rent fagligt,« siger Jonathan Schloss.

»Det er et ufuldstændigt notat, som ikke viser ret meget«

– Kjeld Møller Pedersen

Også sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen undrer sig over notatet og den måde, Region Hovedstaden har valgt at fremlægge det på.

»Det er et ufuldstændigt notat, som ikke viser ret meget,« siger han.

Han har læst begge notater igennem og pointerer, at han startede med regionens notat, som han havde to umiddelbare spørgsmål til. Han mener ligesom PLO, at det tegner et ufuldstændigt billede af 1813 og økonomien.

»For det første kan jeg ikke finde udgifterne til børneafdelingerne på Hvidovre, som er en del af konceptet. Og skulle de være med, er de beregnet på en måde, som jeg ikke mener, er sammenlignelig. Derudover er den relevante sammenligning ikke med de andre regioner, som har helt andre omstændigheder strukturmæssigt, befolkningsmæssigt og geografisk, og som ikke kan demonstrere, at 1813 er billigere end andre lægevagter. Den relevante sammenligning er derimod hvad ordningen kostede før 1813, som de slet ikke nævner,« siger Kjeld Møller Pedersen.

Færre lægebesøg, flere ambulancekørsler

Mens 1813 skulle koste 100 kr. per borger sidste år, beløber den tilsvarende udgift til lægevagten i de øvrige regioner sig til mellem 134 og 167 kroner per borger, ifølge regionens notat.

Men en væsentlig årsag til, at 1813’s udgifter er så lave, er ifølge PLO, at lægevagten kørte på sygebesøg 80.000 gange under de praktiserende læger, mens det er faldet til ca. 25.000 i 2014 og 20.000 i 2015 under 1813.

Ifølge PLO-notatet er der i perioden samtidig sket en stigning i antallet af ambulancekørsler, hvor antallet af kørsler i både 2012 og 2013 lå stabilt på omkring 160.000 kørsler om året, men steg med ca. 20.000 i 2014, hvor 1813 tog over.

»Et sygebesøg koster ca. 266 kr., mens en ambulancekørsel koster 2.000 kr.(takst fra honorartabellen og udregning fra regionens budget), så der mangler et stort beløb allerede der. Og jeg forstår heller ikke, at Sophie Hæstorp Andersen (S) går ud og siger, at det kan være en inspiration for andre regioner, når der mangler nogle simple ting i regnestykket. Hvis politikerne helt åbent siger, at de vil bruge flere penge på ambulancekørsel, var det noget andet, men den beslutning har man mig bekendt ikke taget,« siger Jonatan Schloss.

PLO mener desuden, at sammenligningen med de øvrige lægevagter halter, fordi man har en geografisk fordel ved et meget stort antal borgere centreret i området omkring København og dermed kortere transportafstand til patienterne. Og så mener man, at udgifterne til lægevagten før overtagelsen mangler. De lå på omkring 141-143 mio. kr. om året, mens de i Region Hovedstadens notat opgøres til lidt over 172 mio. kr., altså næsten 30 mio. kr. dyrere, end da de praktiserende læger i Hovedstaden varetog opgaven.

Region Hovedstaden afviser, at stigningen i antallet af ambulancekørsler skyldes 1813, men at der er tale om en generel tendens i landet og i alle store bysamfund internationalt.

Regionen peger desuden på, at kørslerne er steget 14 pct. i Region Midtjylland mod 19 pct. i Region Hovedstaden – en forskel på fem procentpoint, som man mener skyldes en øget befolkningstilvækst i Hovedstaden. Samtidig melder man om, at det faldende antal hjemmebesøg ikke har ført til øget henvisning til akutmodtagelserne.

Men notatet skal tydeligvis stille 1813 i et godt lys, mener Kjeld Møller Pedersen, som finder det ufuldstændigt til formålet og uheldigt for debatten.

»Det er uheldigt, at Region Hovedstaden laver et fagligt set utilfredsstillende notat omkring sammenligning af omkostninger, for det er jo ikke alle, der kan sætte fingrene på svaghederne, og mange tager det bare for pålydende. Og så er det karakteristisk, at de danser det af på halvanden side, og at læseren ikke får øje på det, der ligner forbehold. Derfor er det med til at præge debatten på en bestemt måde og har sandsynligvis også haft det som formål.«

‘Et groft skøn’

Region Hovedstaden understreger, at der er tale om et ‘meget groft skøn’.

»Det er noget sludder, at det skulle være spin, og jeg synes ikke, at vi strammer den, når vi har tal fra regionerne, der viser, at vi er 50 pct. billigere end andre lægeordninger,« siger regionsdirektør Hjalte Aaberg og uddyber:

»Det er rigtigt, at der er tale om et groft skøn også i forhold til at sammenligne med andre lægevagter, og det gør vi også opmærksom på. Men i to år har jeg fået tudet ørene fulde af, at 1813 er forfærdeligt dyr, og derfor ville jeg gerne skyde en pil igennem den påstand fra PLO og vise, at vi altså står på rimelig robust grund i forhold til at være en effektiv vagtordning. De merudgifter, som de påviser, er marginaler,« siger Hjalte Aaberg.

»I to år har jeg fået tudet ørene fulde af, at 1813 er forfærdeligt dyr, og derfor ville jeg gerne skyde en pil igennem den påstand fra PLO«

– Hjalte Aaberg

Ifølge ham er afledte udgifter til børne-afdelingerne med i de 44,7 millioner kr., som der er korrigeret for i notatets regnestykke.

Han understreger, at man meget gerne åbent vil gå videre med at undersøge økonomien i 1813 og sammenligningsgrundlaget i forhold til andre regioners lægevagter, men at det ikke er muligt at sammenligne med ‘før 1813’, som PLO og Kjeld Møller Pedersen efterspørger.

»Grunden til, at vi ikke har sammenligning over tid, er, at vi grundlæggende har ændret ordningen. Det giver simpelthen ikke nogen mening, fordi 1813 har andre opgaver end førhen. Men hvis vi abstraherer fra det og medregner de merudgifter, som vi gav til de nye opgaver i 1813, så bruger vi stort set de samme penge i dag, som vi brugte i den gamle lægeordning,« siger Hjalte Aaberg.

»Jeg tror, at diskussionen bliver mudret, fordi PLO helt legitimt og forudsigeligt ud fra en fagpolitisk interesse prøver at finde alt, hvad de kan, der kan problematisere ordningen. Jeg synes derimod, at vi har skabt et rigtig godt grundlag i 1813 også til fremadrettet at finde ud af, hvor glade patienterne er for tilbuddet, og hvad det koster. Hele vores grundsystem er så stærkt og har så mange muligheder i sig, og det er stadigvæk brandærgerligt, at PLO boykotter det. Det vi alle sammen kan gøre – ikke mindst de gamle lægevagtsordninger – er at blive bedre til at levere data og blive klogere på, hvordan vi får mest for skattekronerne og tilfredsstiller patienterne, og derfor vil vi også fremadrettet gå åbent ind i diskussionen,« siger han.

Hjalte Aaberg ser gerne en mere tilbundsgående analyse af akuttelefonen, og det hilser Jonatan Schloss velkomment, vel og mærke, hvis det bliver Danske Regioner, som står for den.

»Hvis Danske Regioner laver en analyse, vil vi bestemt have tillid til den, fordi de skal rumme alle parter i lægevagterne. Jeg tvivler på, at Danske Regioner har lyst til at gå ind i den her sag,« siger han.

Kjeld Møller Pedersen foreslår derimod, at en tilbundsgående analyse skulle laves af KORA, som før har evalueret 1813 i en periode.

»Det ville være endnu bedre at få en helt udestående part til at se på det, hvis man skulle lave en retvisende økonomisk sammenligning«, siger han.