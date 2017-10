Nyt kræftcenter uddeler 2,5 mio. kroner til netværk og samarbejde

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Den første ansøgningsrunde for støtte til etablering af nationale tværfaglige miljøer, netværk og kompetenceudvikling inden for kræftområdet er sat i gang. Danish Comprehensive Cancer Center er et nyetableret kræftcenter og står bag uddelingen af støtten. Det fremgår af en pressemeddelelse udsendt af kræftcentret. Professor Cai Grau, der er formand for fagligt udvalg i DCCC, ser […]