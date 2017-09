Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) er klar med en ny rekommendationsliste, der skal gøre det nemmere for læger i almen praksis at vælge mellem forskellige diabetesmidler. Men den nye liste bliver mødt af kritik fra diabetesspecialister, der mener, at anbefalingerne ikke giver de praktiserende læger et tilstrækkeligt overblik.

Den Nationale Rekommandationsliste (NRL) for farmakologisk behandling af patienter med type 2-diabetes i almen praksis er netop blevet sendt i høring. Listen er udarbejdet af Indsatser (tidligere Institut, red) for Rationel Farmakoterapi (IRF) i Sundhedsstyrelsen under rådgivning af et eksternt rådgivende udvalg med både almen medicinere og endokrinologer. Den nye liste placerer en række lægemidler i en af tre kasser: Rekommanderet, rekommanderet i særlige tilfælde eller ikke rekommanderet. Listen tager en række forbehold, og det understreges i det udsendte baggrundsnotat, at der ikke er tale om en egentlig behandlingsvejledning, men blot beslutningsstøtte, ligesom listen ikke tager hensyn til pris og tilskudsstatus for de enkelte lægemidler.

Troels Krarup Hansen, formand for Dansk Endokrinologisk Selskab (DES), roser det store arbejde, men ønsker sig samtidig en mere fuldstændig vejledning til de alment praktiserende læger.

»Denne liste kommer kun med anbefalinger inden for de enkelte lægemiddelgruppe. Den hjælper ikke lægen med at beslutte, hvilken gruppe man skal vælge,« siger Troels Krarup Hansen.

Den liste, der netop er sendt i høring, bliver senere på efteråret suppleret af en generel behandlingsvejledning for type 2-diabetes, som Dansk Endokrinologisk Selskab og Dansk Selskab for Almen Praksis for tiden arbejder på. Men formanden ærgrer sig over, at det er nødvendigt med to forskellige dokumenter.

»Der foregår lidt for mange initiativer, som overlapper hinanden. Jeg kunne godt tænke mig, at man fik samlet det hele i en guldstandard, så de praktiserende læger kun havde ét sted, hvor de skulle kigge,« siger Troels Krarup Hansen.

Også professor Torsten Lauritzen, der har været lægefaglig chefrådgiver for Diabetesforeningen de seneste to år, havde håbet på et mere komplet billede.

»Der er virkeligt mange mangler,« siger Torsten Lauritzen.

»Diabetesbehandling er meget mere end at give blodsukkersænkende medicin. Hvordan skal lægen vægte den blodsukkersænkende behandling i forhold til for eksempel kolesterolsænkende og blodtrykssænkende behandling? Jeg havde forventet mig mere, men håber DSAMs og DES’ kommende vejledinger vil give bedre hjælp til de praktiserende læger,« siger Torsten Lauritzen.

»Der gives ingen anbefaling i, hvor tidligt man indleder medicin-behandling i forhold til livsstilsændringer eller hvordan man kombinerer på tværs af lægemiddelgrupper,« fortsætter Torsten Lauritzen.

Han er enig med Troels Krarup Hansen i, at det vil være godt med én samlet vejledning.

»Vi bliver nødt til at hjælpe de praktiserende læger på en meget mere direkte måde,« siger Torsten Lauritzen.

Listen med anbefalinger kan ses her. Den er i høring indtil 20. september 2017.