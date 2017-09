Dansk forskning viser, at ny metode kan åbne resistente bakterier for antibiotika.

Forskere fra Københavns Universitet har fundet en metode, hvormed antibiotika kan bringes til at ramme sygdomsfremkaldende bakterier, der ellers er naturligt resistente over for behandling. Det skriver Københavns Universitet. I et studie, der er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift mBio, påviser forskerne, at der er muligt at ramme bakteriens energicenter og derved eliminere den barriere, der […]