4,8 mio. kr. står til at blive fordelt mellem udvalgte ansøgere, der ønsker at udvikle nationale kliniske retningslinjer.

Mulighed for at søge penge til udvikling af nationale kliniske retningslinjer

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Faglige selskaber og miljøer kan nu søge om penge til udvikling af nationale kliniske retningslinjer i 2018 via puljen på Finansloven 2017. Det skriver Sundhedsstyrelsen på sin hjemmeside. Med retningslinjerne skal den nyeste forskning og viden på udvalgte områder bringes ud til sundhedspersonalet for at understøtte en ensartet og evidensbaseret behandling af høj kvalitet til […]