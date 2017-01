Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Psykiater Merete Nordentoft modtager Marie og August Krogh Prisen 2017 for sit dedikerede arbejde for psykiatrien i Danmark. Prisen på 250.000 kr uddeles af Novo Nordisk Fonden og Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) på LVS-årsmødet i morgen, fredag. »Jeg er meget beæret over at vinde prisen, og det er et flot selskab at komme med […]