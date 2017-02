Styrelse: Danmark i førerfeltet i kampen om EMA

Regeringen har indledt kampen om at få EMA til Danmark, og ifølge Lægemiddelstyrelsen er det realistisk, at agenturet havner på danske hænder. Det betyder, at styrelsen får travlt med at gå i dialog og bygge relationer med europæiske kolleger

Regeringen har officielt meldt Danmark ind i kampen om at blive vært for Det europæiske lægemiddelagentur, EMA. Det skete på et pressemøde i dag, hvor udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og fungerende sundhedsminister Karen Elleman (V) løftede sløret for de danske ambitioner. »EMA bør placeres, hvor der er stærke traditioner for […]