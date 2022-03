Danske læger tager initiativ til hjælp til ukrainske flygtninge

Mens krigen raser, forsøger flere danske læger at hjælpe, hvor de kan. Heriblandt ledende overlæge Ulf Hørlyk, der arbejder på at organisere dansk hjælp til syge og sårede fra Ukraine, og Thomas Senderovitz, læge og tidligere direktør for Lægemiddelstyrelsen, der på få dage har etableret AidUkraineDenmark.