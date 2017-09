Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Akut mangel på plejepersonale, der skal passe de helt små børn efter de lange læbe-ganespalte-operationer, får Rigshospitalets center for læbe-ganespalte til at aflyse alle operationer af de mindste børn indtil 1. oktober. Det bekræfter Flemming Grothen, formand for Landsforeningen Læbe-ganespalte, i en mail til Dagens Medicin. Formanden forklarer, at aflysningerne skal ses som en »omrokering«, da […]