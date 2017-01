Svage, ældre patienter har sværest ved at komme til kontrol på hospitalet men er også den gruppe, der har størst risiko for slagtilfælde. Nu skal en elektronisk sensor hjælpe, skriver dr.dk.

Projektet Reafel (Reaching the Frail Elderly) går ganske enkelt ud på, at de ældre, der er under mistanke for at have hjerteproblemer, udstyres med en lille sensor, der kan måle hjertes rytme. De behøver ikke gå til ugentlige kontroller på hospitalet, men bliver i stedet indkaldt, hvis lægerne ud fra overvågningen vurderer, at der er behov for det.

Cirka 600 patienter i Region Hovedstaden fik i 2015 et slagtilfælde, som kunne være undgået, hvis de havde fået den rette behandling i tide – en udgift der ifølge regionen beløber sig til omkring 81 mio. kroner.

Derfor skal der heller ikke særlig meget til, før projektet er en succes, vurderer overlæge på Bispebjerg-Frederiksberg Hospital Helena Dominguez, der står bag projektet.

»Hvis vi kunne fange nogle stykker, vil vi relativt hurtigt få en økonomisk gevinst, men i endnu højere grad en gevinst for patienterne, der undgår et slagtilfælde,« siger hun.

Projektet, der løber over fire år, er et samarbejde mellem Bispebjerg-Frederiksberg Hospital, DTU og virksomheden Cortrium, der har udviklet sensoren og er støttet af Innovationsfonden.