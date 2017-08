De nationale behandlingscentre, der behandler cystisk fibrose med Orkambi, har iværksat en handlingsplan for systematisk indsamling af data fra patienternes individuelle behandlingsforløb. Det har overlæge ved Center for Cystisk Fibrose på Aarhus Universitetshospital Hanne Vebert Olesen ved et møde for nylig forsikret medlemmer af den regionale lægemiddelkomite i Midtjylland, som siden har orienteret Tværregionalt forum for koordination af medicin.

»Til mødet spurgte lægemiddelkomiteens formand Jørgen Schøler Kristensen os, om vi løbende indsamler information om de her patienter, så vi kan lære af vores erfaringer og høste ny viden. Han ville gerne være sikker på, at vi fagligt får noget ud af det,« siger Hanne Vebert Olesen.

Dataindsamlingen er i fuld gang, fortæller hun og uddyber, at den faktisk har været det lige siden behandlingscentrene tilbage i april begyndte at udvælge patienter til behandling efter en ny algoritme som KRIS har godkendt.

»Egentlig er Orkambi indregistreret til alle patienter over 12 år, der har en bestemt mutation. KRIS har imidlertid kun givet os lov til at give lægemidlet til visse patientgrupper, nemlig nogle, som er dårlige eller som er på vej til det,« siger Hanne Vebert Olsen.

Han uddyber, at algoritmen rækker ud over den eksisterende videns set i lyset af, at mange af patientgrupper, som algoritmen giver lov til at behandle, ikke har været inkluderet i de fase 3-forsøg, der danner grundlag for lægemidlets godkendelse. Fase 3-forsøgene testede kun lægemidlet på patienter med en lungefunktion på mellem 40 og 90 pct, mens algoritmen giver de danske behandlingscentre lov til at bruge midlet på patienter med en lungefunktion under 40 pct. Dertil kommer, at fase 3 -forsøgene kun har medtaget patienter i stabile faser, mens de danske centre har fået lov til at give midlet til syge, som ikke er stabile.

»Det, Jørgen Schøler Kristensen på mødet ville sikre sig, var, at vi opsamler nogle data eftersom vi bruger midlet på en ny måde i forhold til evidensen. En sådan dataindsamling havde vi allerede selv planlagt, således at vi kan blive klogere på effekterne af Orkambi til andre målgrupper end dem, hvor der allerede foreligger evidens,« siger Hanne Vebert Olesen og nævner, at dataindsamlingen stort set kører automatisk via det landspatientregister for cystisk fibrose, som har eksisteret siden begyndelsen af nullerne. Jørgen Schøler glæder sig over, at dataindsamlingen er i fuld gang.

»Ved at indsamle og analysere data prøver vi at øge evidensen,« siger Jørgen Schøler Kristensen, der er spændt på at se om datamængden bliver tilstrækkelig stor til, at man kan vride pålidelig information ud af det.

»Noget af udfordringen er, at det stadig er få patienter i Danmark, der bliver behandlet med Orkambi, så det kommer til at tage for lang tid at indsamle data. På mødet diskuterede vi derfor også, om vi kan indlede et samarbejde med andre lande, som også bruger Orkambi i et vist omfang. Så det er noget af det, vi stadig mangler at finde en model for – hvordan man kan inddrage erfaringer fra andre lande i forhold til den vidensopsamling,« siger Jørgen Schøler Kristensen.

Af de 12 patienter, de to centre indtil videre har sat i behandling på landsplan, har Hanne Vebert Olesen og hendes team fire voksne og ét barn i behandling. Og inden længe vil endnu et barn blive igangsat, fortæller hun.