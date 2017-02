Statinbivirkninger er væsentligste årsag til, at hjertepatienter ikke når behandlingsmål for LDL-kolesterol, antyder norsk undersøgelse.

Når hjertepatienter ikke får deres LDL-kolesterol behandlet tilstrækkeligt langt ned, skal årsagen ofte findes i, at patienterne oplever bivirkninger ved behandling med statiner.

Det konkluderer en forskergruppe fra Drammen Hospital i Norge, der netop har publiceret resultater fra det såkaldte NOR-COR projekt i tidsskriftet European Journal of Preventive Cardiology.

Formålet med projektet er at undersøge, hvorfor patienter har problemer med at kontrollere risikofaktorer som lipider og blodtryk efter de har haft en alvorlig hjertekarhændelse. I den aktuelle analyseblev de undersøgt, hvorfor hjertepatiente ikke når behandlingsmål for reduktion af LDL-kolesterol.

Undersøgelsen inkluderede 1095 patienter, der blev hospitalsindlagt på grund af blodprop i hjertet, og havde fået enten ballonudvidelse eller bypass. Disse patienter blev fulgt med undersøgelse, blodprøver m.v. over en opfølgningsperiode på op til 36 måneder.

Forskerne fandt, at 57 pct. af patienterne ved de opfølgende undersøgelser ikke havde nået behandlingsmålet i europæiske guidelines for LDL-kolesterol (1,8 mmol/l). Specifikke statinbivirkninger – primært muskelsmerter – dårlig statin compliance, og moderat til lavintensiv statinbehandling var de væsentligste årsager til, at patienterne ikke nåede behandlingsmålet.

Til gengæld havde socioøkonomiske og psykosociale faktorer ikke betydning for sandsynligheden for at nå behandlingsmålet.

Sandsynligheden for ikke at nå behandlingsmålet var mere end tre gange større blandt de patienter, der oplevede bivirkninger, end blandt de patienter, der ikke gjorde. Tilsvarende havde de patienter, der ikke tog deres statiner som foreskrevet, tre gange større sandsynlighed for ikke at nå behandlingsmålet, end de patienter der gjorde.

De patienter, der havde fået ordineret moderat til lavintensiv statinbehandling, havde 62 pct. større sandsynlighed for ikke at nå behandlingsmålet end de, der fik en højintensiv statinbehandling.

Studiets førsteforfatter John Munkhaugen fra Drammen Hospital siger i en kommentar til resultaterne, at fokus for forbedret kontrol af LDL-kolesterol bør være statinbivirkninger, forbedring af compliance og udskrivning af tilstrækkeligt potente statiner. Han mener, at der er behov for mere forskning i, hvorfor statinbivirkninger har så stor effekt på muligheden for at nå målet om at sænke LDL-kolesterol.

Patienter der oplever bivirkninger vil med større sandsynlighed enten reducere eller helt ophøre med at tage statiner, eller deres læge vil udskrive et mindre potent middel, eller helt stoppe behandlingen, mener John Munkhaugen.