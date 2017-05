Som en del af Kræftplan IV skal regionerne som noget nyt tilbyde screening for livmoderhalskræft til kvinder over 69 år i løbet af i år. Region Syddanmark går i gang nu.

En af de ældste former for screening for en kræftsygdom er screening for livmoderhalskræft. Siden 1962 er danske kvinder blevet screenet, og i 1980’erne blev tilbuddet systematiseret for kvinder mellem 23-64 år.

Screeningsindsatsen har medvirket til, at der er sket en markant reduktion i antal tilfælde af livmoderhalskræft fra over 900 tilfælde årligt før screening til nu under 400 tilfælde årligt. Danmark har dog fortsat en af Europas højeste forekomster af livmoderhalskræft.

En del kvinder født før 1948 er aldrig blevet screenet, og det er det, der nu skal laves om på. Det er nemlig sådan, at en tredjedel af alle nye tilfælde af livmoderhalskræft samt to tredjedele af alle dødsfald af livmoderhalskræft rammer kvinder på 60 år og derover.

Når ældre kvinder i dag har en høj forekomst af livmoderhalskræft, så skyldes det en kombination af flere faktorer. Blandt andet er de blevet screenet i mindre grad, forekomsten af HPV er steget, og så lever de længere.

Ældre kvinder kan have et nedsat immunforsvar, der medfører, at en ubehandlet HPV-infektion lettere kan forårsage livmoderhalskræft. I gennemsnit tager det 15-20 år for celleforandringer at udvikle sig til livmoderhalskræft og en kvinde på 60 år har i dag en gennemsnitlige restlevetid på ca. 25 år.

»Det er jo noget, der fremgår af kræftplan IV, så det er alle regioner, der gør det. Kvinder over 69 år har ikke rigtigt haft tilbuddet i deres liv, da tilbuddene om screening var lidt ukomplette i amternes tid. Derfor vil man samle op med dette tilbud. Jeg tænker, at det er en engangsforestilling,« siger Frank Ingemann Jensen, sfdelingschef for praksis i Region Syddanmark.

Når man vælger at give tilbuddet om screening for livmoderhalskræft til kvinder født før 1948 som et engangstilbud, er begrundelsen, at der er tale om en kræftform, som normalt er mange år om at udvikle sig til en alvorlig eller dødelig sygdom.

Screeningen er et tilbud som sendes ud som invitation som digital post eller i brev. Alle syddanske kvinder født før 1948 modtager tilbuddet om screening i form at en invitation fra Region Syddanmark. Invitationen dukker op i perioden maj til oktober 2017 og kommer i form af digital post eller et brev i postkassen.

Det er frivilligt, om man ønsker at tage imod tilbuddet. Screeningsprøven tages af kvindens praktiserende læge ved en gynækologisk undersøgelse.