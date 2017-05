Det seneste år er 1000 blodprøver blevet kasseret og må tages om, har Klinisk Biokemisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital ifølge DR P4 Nordjylland gjort op.

Det er konsekvensen af, at Aalborg Universitetshospital oplever store problemer med forsendelsen af blodprøver. Prøverne sendes i pakker, der transporteres af PostNord, og sygehuset oplever, at blodprøverne ofte er så længe undervejs, at de er ubrugelige og må kasseres.

»Den mindste udgift er jo at tage prøven om og sende den igen. Langt dyrere spild giver det, når ambulante besøg, undersøgelser med mere må aflyses,« siger ledende overlæge Annebirthe Bo Hansen til radiostationen.

Hos PostNord er man dog uforstående over for utilfredsheden. Fejlraten ligger inden for den indgåede aftale, som sygehuset har købt, lyder det fra selskabet.