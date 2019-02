Folketingets magtelite er genstridig og med overbevisning i stemmen forsøger de at overbevise andre – og nok mest af alt sig selv – om, at de yder et værdifuldt bidrag til patienternes ve og vel, skriver Thomas Emil Christensen.

Sundhedsfaglige fra alle områder af det danske sundhedsvæsen yder for tiden støtte til Christiansborg. I snart 20 år har politikerne nemlig ensidigt satset på at få sundhedsvæsenet til at fremstå som et glansbillede. Indhold har ikke været politisk nødvendigt, og er derfor blevet udfaset. Godt for politikerne, der har brug for sundhedsvæsenet til politisk markedsføring. […]