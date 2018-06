Leddegigtpatienter, der som en del af deres behandling får lægemidlet hydroxyklorokin (Plaquenil), har en signifikant reduceret risiko for at dø af hjertekarsygdom, sammenlignet med de leddegigtpatienter, der ikke er i behandling med hydroxyklorokin.

Det viser resultaterne af et kohortestudie, som afdelingslæge Kasper Søltoft, reumatologisk afdeling på Odense Universitetshospital, i forrige uge præsenterede på den europæiske reumatologikongres EULAR.

Hydroxyklorokin bruges i kombination med methotrexat til behandling af leddegigt, og er blevet forbundet med en reduceret risiko for type 2-diabetes og dyslipidæmi blandt leddegigtpatienter. Hydroxyklorokin ser også ud til at forbedre overlevelsen, når midlet bruges til behandling af andre inflammatoriske sygdomme. f.eks. systemisk lupus.

Signifikant reduktion af dødelighed

Formålet med undersøgelsen var derfor at se, om hydroxyklorokin kunne påvirke forekomsten af hjertekarsygdomme, type 2-diabetes, hjertekardød og dødeligheden generelt blandt danske leddegigtpatienter.

Forskergruppen identificerede alle de patienter, der fik diagnosticeret leddegigt i perioden 2004-2014. De 3.742 leddegigtpatienter, der i denne periode blev sat i behandling med hydroxyklorokin, blev sammenlignet med en matchet gruppe af leddegigtpatienter, der ikke var i behandling med hydroxyklorokin.

Undersøgelsen viste en signifikant reduktion af både den overordnede dødelighed og hjertekardødeligheden blandt de leddegigtpatienter, der var behandlet med hydroxyklorokin, på henholdsvis 17 pct. og 22 pct. Det var ikke muligt at påvise nogen sammenhæng mellem brug af hydroxyklorokin og udvikling af type 2-diabetes eller specifikke hjertekarhændelser.

Forskerne bag undersøgelsen konkluderer, at den gavnlige effekt på overlevelsen, som er set ved brug af hydroxyklorokin til behandling af andre inflammatoriske sygdomme, også ser ud til at gælde for leddegigtpatienter. De mener, at resultaterne retfærdiggør brugen af hydroxyklorokin i kombination med andre sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler, men præciserer samtidig, at resultaterne bør bekræftes i en større randomiseret undersøgelse.

Den aktuelle listepris for en dagsdosis hydroxyklorokin er ca. halvanden krone. Ifølge Sundhedsdatastyrelsen fik ca. 7000 danskere ordineret hydroxyklorokin i 2016.