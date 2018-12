Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Overlevelsen er høj for testikelkræftpatienter med både lokaliseret og dissemineret sygdom. 97-98 pct. af patienterne er i live, to år efter at diagnosen er stillet, viser årsrapporten for 2017 fra Dansk Testis Cancer Database under Dansk Urologisk Cancer Gruppe, som konstaterer, at overlevelsen i Danmark er på højde med de bedste udenlandske centre. Årsrapporten er […]