Ny undersøgelse: Mange yngre læger drømmer om at blive ledere

60 pct. af de yngre læger forestiller sig på et tidspunkt at få en lederstilling. Det viser den nye rapport ‘Yngre Lægers vej mod ledelse’ fra Aarhus Universitet. Undervejs i deres lægeliv som yngre læge daler lysten dog. Formanden for Yngre Læger ønsker flere muligheder for at støtte yngre læger i vejen til ledelse.