Et nyt studie fra Steno Diabetes Center Copenhagen og hjerte-diabetes undersøgelsen Tusind & 1 Studiet kommer nu med et bud på, hvordan det er muligt at udpege de patienter med type 1-diabetes, der er i særlig risiko for at udvikle hjertekarsygdom. Studiet viser, at ultralydsundersøgelse af hjertet er en velegnet metode til at opspore hjertekarsygdom. […]