Traumecenter er en sællert på Kulturnatten

Sundhedssektoren byder sig til med få, men populære indslag på hovedstadens årlige kulturnat. Mens nogle af dem handler om at skabe børn, så er andre slet ikke for børn. Og det enlige hospital i centrum er et hit.

Fredag vrimler københavnerne ind og ud af bygninger, som normalt er lukket for publikum. Den 26. udgave af Kulturnatten giver også på det medicinske område mulighed for oplevelser, og de spænder fra, hvordan man bygger en baby, bliver klogere på erogener zoner til præsentation af den nyeste naturvidenskabelige forskning i universitetets ny kobbertårn. Man kan også møde en patolog, der undersøger kræftceller, og henne på Blegdamsvej skal man være heldig for at få en billet til hele rigets hospital.

Rigshospitalet har i en lang årrække åbnet dørene for mange forskellige arrangementer, men rundvisningen på Traumecentret på Kulturnatten er særlig populær, forklarer overlæge og traumeleder Jakob Stensballe, der er koordinator for rundturen på centret på Kulturnatten.

»Det er femte gang, jeg står for arrangementet, og hvert år glæder vi os til at vise Traumecentret frem til almindelige borgere, tidligere patienter og nysgerrige fagfolk. Vi har også en slags stolthed over vores arbejdsplads og det arbejde, vi laver, så det betyder meget for os at vise en ellers lukket afdeling frem og give folk et indblik i vores arbejdsgang,« siger han.

Jakob Stensballe forklarer, at billetterne plejer at blive revet væk, hvilket glæder de 25 frivillige, der står for arrangementet.

»Vi inviterer seks hold a 30 personer ind i løbet af aftenen, og de plejer at blive fuldt booket ekstremt hurtigt. Det er rigtig skønt, at folk er interesserede i vores arbejde, og det er en mulighed for os, der arbejder der, til at afdramatisere vores arbejde. Derudover er det også en oplagt mulighed for at udbrede budskabet om at bruge cykelhjelm og blive bloddonor,« siger han.

På Traumecentret kan deltagerne få en guidet tur på en af traumestuerne, hvor svært tilskadekomne patienter bliver behandlet, og få et indblik i, hvordan sygeplejersker og læger på tværs af afdelinger arbejder sammen. Derudover viser medarbejderne akutlægebilen og alt dens udstyr frem.

Det sker på Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø, hvor alle deltagere mødes i forhallen og samlet går mod Traumecentret.

Red et liv i Mærsk Tårnet

Over for Riget slår Mærsk Tårnet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet dørene op til årets Kulturnat under overskriften ‘Bankende hjerterytmer’. Her vil deltagerne kunne opleve forskellige rundvisninger, forelæsninger og udstillinger i form af minilaboratorier i løbet af hele aftenen.

På første etage vil klinisk forskningslektor på Institut for Klinisk Medicin Fredrik Folke stå klar i minilaboratoriet ‘Hjertestop og hjerteløbere’, som tager udgangspunkt i hans forskning om hjertestop og hjertestartere og TrygFondens projekt Hjerteløber.

Det er første gang, at Fredrik Folke står for et arrangement på Kulturnatten, hvor han ellers har været med som deltager sammen med sin familie.

»Jeg glæder mig rigtig meget til at stå for denne her udstilling, men jeg havde også mine forbehold, fordi det har været en udfordring at formidle meget akademiske forskningsresultater til noget meget hverdagsnært for de almindelige borgere, der kommer ind og besøger os til Kulturnatten,« siger han.

Han forventer, at de fleste besøgende vil være nysgerrige borgere, der er interesserede i hjertestartere og Hjerteløber-projektet, men han byder også forskningsinteresserede fagfolk meget velkomne til en snak.

Aflive myter

»Jeg håber selvfølgelig, at det bliver en succes, men for os handler det også om at sætte fokus på, at alle kan redde liv, og aflive nogle af de myter, der er. Derudover håber vi selvfølgelig også at kunne tiltrække flere borgere til Hjerteløber-projektet og på den måde aktivere flere borgere gennem vores minilaboratorium,« siger Fredrik Folke.

Minilaboratoriet i Mærsk Tårnet vil være bemandet af ni personer, og det sker i samarbejde med TrygFonden. Mærsk Tårnet, Blegdamsvej 3B, København Ø, kl. 18-22.