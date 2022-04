Topforsker om paradoks: »Kliniske forsøg får ikke nok opmærksomhed«

Patienterne er der. Lægerne er der. Lysten er der.

Alligevel har kliniske forsøg ifølge Anders Perner, professor i intensiv medicin og overlæge på Rigshospitalet, ikke den position i det danske sundhedsvæsen, som de fortjener og bør have for at forbedre behandlinger og modvirke spild og overbehandling.

En stadig relevant OECD-rapport viste i 2017, at op mod 20 procent af sundhedsvæsenets behandlinger kan være unødvendige. Det være sig unødvendig brug af antibiotika, knæoperationer, der kunne være undgået, og overflødige EKG’er, scanninger eller blodprøver.

Ifølge Anders Perner, der også er næstformand i Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), understreger rapporten behovet for, at kliniske forsøg får en større rolle i det danske sundhedsvæsen.

»Der er helt generelt ikke særlig meget opmærksomhed på værdien af kliniske forsøg, og da det er det redskab, som sikrer, at patienter i det danske sundhedsvæsen får den rigtige behandling, og at den i øvrigt er pengene værd, er det et paradoks,« siger han.

En ekstra indsats for patienterne

LVS har derfor i ledtog med otte andre sundhedsorganisationer, heriblandt Lægeforeningen, Danske Patienter og Lægemiddelindustriforeningen, stiftet en ny pris – ‘Danmarks bedste kliniske forsøg og afprøvninger 2022’ – der på baggrund af indstillinger fra offentligheden indenfor syv kategorier kårer årets bedste kliniske forsøg i 2022.

»Det er en måde at vise det, der foregår, og hylde de mennesker, der beskæftiger sig med forskning og bidrager til bedre behandling. Prisen er et redskab til at minde samfundet om, at her er der nogle mennesker, der gør en ekstra indsats for patienterne og samfundet,« siger Anders Perner.

Med priserne for Danmarks bedste kliniske forsøg og afprøvninger 2022 vil organisationerne bag hylde den kliniske forskning i Danmark og hædre de dygtige ildsjæle, de innovative forskningsmiljøer og det gode samarbejde, der står bag de kliniske forsøg og afprøvninger. Projekterne dyster inden for syv kategorier, blandt andet årets forskerinitierede forsøg, årets virksomhedsinitierede forsøg og årets patientfokus.

Indstillingsvinduet er åbent frem til og med 29. april, og vinderne kåres 7. juni.

En silo, vi kalder forskning

Tal fra Lægemiddelstyrelsen viser, at der har de sidste 10 år været en stigende tendens i antallet af kliniske forsøg. 2020 var med 362 ansøgninger året med det højeste antal ansøgninger i den registrerede tidsperiode. I 2016 lå niveauet på 268 forsøg.

Trods stigningen mener Anders Perner ikke, at de kliniske forsøg spiller en tilstrækkelig stor rolle i lægernes hverdag.

»Deres nuværende rolle er ikke særlig stor. Vi har på en eller anden måde afkoblet det fra den kliniske hverdag i en silo, vi kalder forskning. Meget foregår i lægemiddeludvikling og i samarbejde med lægemiddelindustrien, så vi har puttet det over i den kasse og ikke taget det ind som en måde at evaluere, at det, vi gør hver eneste dag, også giver værdi for patienterne,« siger han.

Mens Anders Perner peger på et behov for en politisk og administrativ prioritering, ser Ida Sofie Jensen, koncerndirektør i Lægemiddelindustriforeningen (Lif), helt konkrete udfordringer som problemet.

»Vi er udfordret af at være et mindre land med en relativt lille befolkning. På nogle områder er vi gået fra at være hurtige og agile i vores godkendelsesprocesser til, at der er 'gået bureaukrati i den'. Det dur ikke. For tid er afgørende, når virksomhederne skal vælge, hvor de placerer deres kliniske forsøg. Den internationale konkurrence er hård,« siger hun.

Mange barrierer er praktiske

Ifølge Ida Sofie Jensen risikerer Danmark at gå glip af de private investeringer og viden og kendskab til de nyeste behandlinger, hvis ikke Danmark løbende gør sig attraktiv for lægemiddelvirksomhederne og deres kliniske forsøg.

»Deltagelse i klinisk forskning styrker og effektiviserer patientbehandlingen. Det er også med til at opbygge kapaciteten på de danske sygehuse, så de er bedre klædt på til også at lave ikke-kommercielle forsøg,« siger hun.

Spørger man Anders Perner, skal den dybe tallerken ikke opfindes på ny, hvis kliniske forsøg skal højere op på dagsordenen.

I hans optik råder Danmark som nation over altruistiske patienter, der gerne stiller op som forsøgspersoner. Samtidig har Danmark et fuldt digitaliseret sundhedsvæsen, der giver uendelige muligheder for sammenligninger og analyser af behandlinger på tværs af alder, køn, sygdomshistorisk, geografi og meget, meget mere.

Dermed lægger Anders Perner op til en kulturændring samt praktiske foranstaltninger, der gerne skal resultere i et mere smidigt system.

»Hvis vi kan få nationale data hurtigt ud fra EPJ-systemerne (de elektroniske patientjournaler, red.), har vi en stærk motor til at opsamle kliniske, relevante data til de kliniske forsøg. Mange barrierer er praktiske. Det handler om at få data fra Nordjylland, Odense og København samlet sammen for at få resultatet ud til sidst,« siger han.

