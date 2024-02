Flere kolleger har spurgt, hvad man skal med en lægelig direktør for primærsektoren. Første automatreaktion har for en dels vedkommende været, at nu får vi en ny, nævenyttig og demotiverende kontrollant. Det er forkert. Tanken om en direktør er en god idé, og det vil være en styrkelse af almen praksis og en styrkelse af den enkelte praksis. En faglig styrkelse af ledelsen af primærsektoren kan være med til at modvirke udbrændthed og være med til at tale faget op...