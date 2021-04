Sygeplejersker varsler konflikt fra maj

Dansk Sygeplejeråds Hovedbestyrelse har i dag afsendt konfliktvarsel til arbejdsgiverne.

Det fremgår af en pressemeddelelse på Dansk Sygeplejeråds hjemmeside.

»Vi ser ingen anden udvej,« udtaler Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

10 pct. af medlemmerne udtaget

I forbindelse med, at konfliktvarslet er sendt afsted, har hovedbestyrelsen i Dansk Sygeplejeråd besluttet at varsle konflikt for 10 pct. af medlemmerne ansat i kommuner og regioner.

Konsekvensen af konfliktvarslet betyder, at Dansk Sygeplejeråd fra midnat mellem torsdag d. 20. maj og fredag d. 21. maj vil kunne påbegynde den lovligt varslede konflikt.

Grete Christensen vil ikke på forhånd udelukke et forhandlingsresultat. Tværtimod håber hun, at arbejdsgiverne vil komme til forhandlingsbordet og at en konflikt kan afværges:

»Vi repræsenterer sygeplejerskerne, som samtidig er arbejdsgivernes medarbejdere. Jeg er sikker på at vi har en fælles interesse i at finde en løsning – af hensyn til at kunne fastholde sygeplejerskerne og naturligvis til gavn for det samlede sundhedsvæsen,« siger Grete Christensen.

Forkastede OK21-resultat

Et snævert flertal af DSR’s medlemmer stemte i slutningen af marts måned nej til OK21-resultatet.

Det skete med 47,3 pct af stemmerne, mens 46,5 pct af sygeplejerskerne stemte ja. Det var dog kun lidt mere end halvdelen – 53,6 pct. af Dansk Sygeplejeråds medlemmer – der indgav deres stemme.

Siden da har formandskabet i Dansk Sygeplejeråd, efter eget udsagn, afsøgt mulighederne for en forhandlingsløsning med arbejdsgiverne.

»Vores krav til arbejdsgiverne er en større lønmæssig anerkendelse til sygeplejerskerne, og at vi sender en fælles appel fra overenskomstparterne til Christiansborg om trepartsforhandlinger, hvor parterne i fællesskab forpligter sig til at arbejde for at indhente sygeplejerskernes historiske lønefterslæb,« siger Grete Christensen og uddyber:

»Sygeplejerskerne oplever ikke – og har ikke gjort det i årtier – at få den nødvendige, lønmæssige anerkendelse for deres kompetencer og det ansvar, de løfter hver dag. Den voksende utilfredshed kan få stor betydning for hele samfundet. Hvis vi ikke får taget et opgør med uligelønnen i Danmark, kan det blive endnu vanskeligere at rekruttere og fastholde medarbejdere i fag med lønefterslæb, og unge mennesker kan få en oplevelse af, at uddannelse ikke kan betale sig på vores område,« siger Grete Christensen.

Lønstigning på 5,02 pct.

OK21-overenskomstaftalen lagde op til at sygeplejerskernes løn skulle stige med 5,02 pct. i løbet af de næste tre år, hvilket mange medlemmer har fundet utilstrækkeligt.

Ud over forhandlingsresultatet har der på det seneste bredt sig en utilfredshed med den såkaldte tjenestemandsreform fra 1969, hvori forskellige jobs i det offentlige blev placeret på 40 forskellige løntrin. Kvindedominerede fag blev placeret lavt på løntrappen – og den ønsker flere faggrupper i dag et opgør med.