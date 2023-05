Socialt udsatte borgere, hjemløse og stofmisbrugere opsøger sjældent sundhedsvæsenet af sig selv. Den ulighed i sundhed har de sat sig for at gøre noget ved i Aabenraa Kommune, der i et tværsektorielt samarbejde åbner dørene i den sociale sygeplejeklinik hver anden torsdag. Vi tilbyder at ledsage dem til egen læge, til sygehuset, til diabetesambulatoriet, eller hvad de nu har brug for Randi Wilkens Eskildsen, social- og sundhedsassistent, Aabenraa Kommunes socialpsykiatri Ideen opstod hos en kommunal socialsygeplejerske for knap 2,5 år...