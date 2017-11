Hvad har haft størst betydning for de seneste 20 år af det danske sundhedsvæsens historie? Internettets gennembrud? Ventetidsgarantier? Magtkampen mellem læger og DJØF’ere? Strukturreformen? Nye supersygehuse? Kortlægningen af det menneskelige genom og udbredelsen af ‘personalized medicine’? Kræftplaner og kræftpakker? Prioriteringsdiskussionen? Nye ledelses- og organisationsmodeller på sygehusene?

Svaret afhænger af den enkelte, men Kurt Jacobsen, dr.phil. og professor i historie ved CBS (Copenhagen Business School) er ikke så meget i tvivl: Sundhedsvæsenets overgang fra lokalt, regionalt forankret sundhedsvæsen til et nationalt, og reelt statsdrevet, er den mest betydningsfulde begivenhed i det danske sundhedsvæsen de seneste 20 år.

»Vi taler om en periode af historien, fra at velfærdsstaten tidligere var så lokalt forankret i kommuner og amter, at det næsten ikke gav mening at tale om en velfærdsstat, til i dag, hvor velfærden reguleres og styres af staten. Det er en på mange måder revolutionerende tendens, som også har præget det danske sundhedsvæsen i perioden. Mens amterne tidligere drev sygehusene for lokale skattemidler, gav det store forskelle i behandlinger og behandlingskvalitet – og det accepterede man både lokalt og landspolitisk. Det var en lokalt forankret velfærdsstat, hvor afstanden mellem top og bund ikke var så lang, og det var nemmere for skiftende regeringer at skyde kritik af standarden tilbage til amterne,« siger Kurt Jacobsen.

Situationen ændrede sig med indførelsen af strukturreformen i 2007, hvor 14 amter blev til fem regioner, og 271 kommuner til 98.

»Kernen i strukturreformen var at omdanne sundhedsvæsenet fra lokalt til nationalt. Der skulle på landsplan være ensartede standarder, hvor man ikke accepterede forskelligheder. At der nu var sket en meget markant, tydelig og betydningsfuld forskydning af magtbalancen mellem det lokale og regionale niveau og det statslige, blev især tydeligt med nedsættelsen af det såkaldte ‘Erik Juhl-udvalg’ (regeringens ekspertudvalg for nye sygehusbyggerier), som i 2008 skulle fordele godt 25 mia. kr. til nye sygehusbyggerier i regionerne. Meldingen fra udvalget var klar: ‘Enten gør I, som der bliver sagt, eller også får I ingen penge’. Staten styrer i dag regionernes økonomi, og regionerne har – i modsætning til de gamle amter – ikke ret til selv at udskrive skatter. Centraladministrationen i form af f.eks. Sundhedsstyrelsen har fået mere magt og flere beføjelser og kan ved hjælp af specialeplaner styre behandlingerne helt nede på sygehusafdelingsniveau. Vi har fået et nationalt, og reelt statsligt, sundhedsvæsen,« siger Kurt Jacobsen.

‘En bekvem buffer’

Men hvorfor overhovedet opretholde regionerne, hvis staten i sidste ende bestemmer det meste?

Hvis vi skal legitimere eksistensen af regionsrådene, skal de turde træde i karakter

»Hvis vi ikke havde regionerne, ville de grimme sager havne direkte på ministerens bord. Regionerne er blevet en bekvem buffer mellem virkeligheden på hospitalerne og ministeren, en buffer, som regering og centraladministration har en interesse i at bevare. Det gælder f.eks., når en gruppe overlæger på et givent hospital advarer om, at stramme budgetter vil få konsekvenser for patienterne. Så er svaret, at det er et ledelsesansvar. Man sender aben videre til regionsrådene, som jeg ofte kunne ønske ville mobilisere mere mandsmod. Hvis vi skal legitimere eksistensen af regionsrådene, skal de turde træde i karakter og forsvare de regionale sundhedsvæsner over for den til enhver tid siddende regering. De skal turde bruge den politiske opbakning, de har som folkevalgte. Ellers ender regionsrådene som folkeligt valgte administrationskontorer for staten,« siger Kurt Jacobsen, der påpeger, at regionsrådspolitikernes handlefrihed også stækkes af manglende muligheder for skatteudskrivning.

»Det er blevet ‘usynligt’, hvad skatterne bruges til. Hvis de folkevalgte regionsråd havde haft skatteinddrivningen som en del af deres ansvar, havde det været mere synligt, hvad pengene blev brugt til, og hvad det ville koste at indføre nye tiltag i sundhedsvæsenet,« siger Kurt Jacobsen.

Private og offentlige aktører

Kurt Jacobsen mener, at moderne virksomhedsorganisationsprincipper hentet fra store industrivirksomheder i dag i høj grad er lagt ned over sundhedsvæsenet. Alene ordet ‘koncernledelse’, som regionerne flittigt anvender, er et symptom på denne udvikling, mener han.

Regionerne er et maskineri, som skal køre, og som også ville kunne køre, selv om regionsrådene ikke holdt møder

»Ledelse af regionerne kræver en fagligt stærk administration. Regionerne er et maskineri, som skal køre, og som også ville kunne køre, selv om regionsrådene ikke holdt møder – som departementschefstyret uden fungerende ministre i Danmark under Anden Verdenskrig,« siger Kurt Jacobsen.

Som professionel iagttager af det danske sundhedsvæsen påpeger han, at regionerne skal styre både privatpraktiserende læger, alment praktiserende læger, offentlige sygehuse, multinationale ambulanceoperatører som Falck og andre private operatører med forskellige ejerskabs- og incitamentsstrukturer.

»Regionerne skal bl.a. forhandle med praktiserende læger, som ikke vil indordne sig efter fælles nationale standarder. Staten og regionerne vil have ligelig adgang til sundhedsydelser og fælles standarder nationalt, men det hænger ikke sammen med den notoriske mangel på praktiserende læger flere steder i landet. Derfor vil der ske ændringer i primærsektoren. De praktiserende læger er nødt til at tilpasse sig til virkeligheden,« siger Kurt Jacobsen.