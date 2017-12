Styrelsen for Patientsikkerhed vil fratage Svend Lings, medlem af Læger for Aktiv Dødshjælp, autorisationen.

Styrelse vil fratage læges autorisation for at hjælpe til aktiv dødshjælp

Svend Lings, der efter eget udsagn har ydet aktiv dødshjælp til mindst 10 danskere, selvom det er ulovligt, skal nu have frataget sin lægeautorisation, hvis det står til Styrelsen for Patientsikkerhed. Det skriver TV 2. Den pensionerede læge er en del af et netværket ‘Læger for Aktiv Dødshjælp’, der hjælper dødeligt syge patienter med at […]