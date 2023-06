Det er fra dags dato ikke længere et krav at have bestået en danskprøve for at få autorisation som sygeplejerske i Danmark. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed i en pressemeddelelse. Lettelsen af sprogkravet, som indtil i dag var gældende for sygeplejersker fra tredjelande, er en del af aftalen om en akutplan, som Danske Regioner og Regeringen indgik 23. februar 2023 for at lette presset på de danske sygehuse. Danskkundskaber fortsat nødvendige Selvom der ikke længere er et krav at bevise...