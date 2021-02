Det er voldsomt bekymrende, at ernæringsarbejdet i afdelingerne ikke prioriteres tilstrækkeligt højt, skriver styregruppe bag database for geriatriske patienter.

Der er plads til forbedringer, konkluderer styregruppe bag Den Landsdækkende Database for Geriatri i årsrapporten for 2019. Der indgår 20.432 indlæggelsesforløb i årsrapporten, der bliver den sidste af sin slags. Databasen er lukket efter en større prioriteringsproces i RKKP. Fremover forventes det, at de geriatriske patienter kommer til at indgå i den nye database med titlen Database for Ældre og Skrøbelige Patienter.

Årsrapporten viser, at der er behov for et større fokus på ernæringsarbejdet på afdelingerne.

BMI bliver registeret for 82 pct. af de geriatriske patienter ved indlæggelse, hvilket er lidt mere end i 2018, men under standarden på 90 pct. Andelen, der får målt BMI i Region Nordjylland, er faldet siden 2017. Styregruppen finder det bekymrende, at landsgennemsnittet ikke lever op til standarden.

Databasen opgør også, hvor mange af patienterne der er i ernæringsrisiko. Her er der dog et mørketal på 37 pct., fordi ernæringsrisikoen enten ikke er målt eller er uoplyst.

»Det er voldsomt bekymrende, at ernæringsarbejdet i afdelingerne ikke prioriteres tilstrækkeligt højt. Styregruppen opfordrer på det kraftigste sundhedsfagligt personale og lokale ledere til at sikre geriatriske patienter den nødvendige og tilstrækkelige ernæring, samt at monitorere ernæringsindsatsen,« står der i årsrapporten.

Det ser bedre ud ved indikatoren for patienter, der får registreret Barthel-score ved indlæggelse. Alle regioner lever op til den fastsatte standard på 90 pct., hvilket styregruppen finder meget glædeligt.

Alle regioner er siden sidste år gået tilbage på indikatoren for at registrere DEMMI (De Morton Mobility Index) ved indlæggelser. Ingen regioner lever op til standarden. Der er stor variation mellem afdelingerne, hvor nogle ligger på 100 pct., mens andre rammer bunden med 0 pct.

Styregruppen antager, at en ledelsesmæssig beslutning eller terapeutressourcer ligger til grund for de store forskelle. Uanset baggrunden mener styregruppen, at den lave score efterlader et indtryk af, at den geriatriske patient ikke tilbydes vurdering af det fysiske funktionsniveau. Styregruppen håber, at det er fordi, at DEMMI er erstattet af en anden eller andre test, men det fremgår ikke af resultaterne fra databasen.

Der er heller ingen regioner, der opfylder standarden for registrering af rejse-sætte-sig-test ved udskrivelse.

»Vi, i styregruppen, håber ikke, at manglende indberetning af DEMMI og RSS bunder i tab af tværfagligheden i afdelingerne. Styregruppens frygt er, at der i forhold til funktionsevne testes i flæng.«

Den sidste årsrapport fra Den Landsdækkende Database for Geriatri er udfordret grundet problemer med LPR-data. Det betyder, at tre indikatorer helt har måttet udgå.

Geriatri, Geriatrisk behandling DBH 2021

Rang 2021 Rang 2019 Hospital Score 1 1 Aarhus 100 2 4 Horsens 95 2 9 Hospitalsenheden Vest 95 4 - Holsterbro 94 5 5 Holbæk 91 6 5 Glostrup 88 7 5 Slagelse 86 8 11 Bispebjerg 84 8 10 Aabenraa 84 10 8 Nykøbing F. 82 11 2 Amager 81 12 15 Kolding 78 13 3 Viborg 76 14 19 Gentofte 69 15 12 Aalborg 61 16 18 Herlev 60 16 20 Randers 60 18 17 Odense 58 19 14 Svendborg 56 20 13 Silkeborg 49 21 16 Hjørring 45 - - Køge*** -

* Indgår ikke i vurderingen pga. få eller ­ingen patienter.

** Indgår ikke i vurderingen pga. for mange uoplyste.

*** Indgår ikke i vurderingen pga. for få indberettede indikatorer.

**** Indikatorer opgøres ikke i denne ­årsrapport grundet manglende LPR-data.