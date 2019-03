Stort ståhej for en plan, som ikke bliver til noget

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Dagens forlig om en reform af sundhedsvæsenet er den ulykkelige historie om en nødvendig reform, som ikke bliver til noget. En historie om et stykke politisk håndværk, som ligger langt under den standard, som statsminister Lars Løkke Rasmussen har ry for at præstere. Og desværre også en historie, som kan risikere at lamme udviklingen af […]