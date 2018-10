Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Endnu ved vi forbavsende lidt om, hvad man pusler med i Sundheds- og Ældreministeriet og Finansministeriet i forhold til den stort annoncerede reform af sundhedsvæsenet. Sjældent har man oplevet, at det er lykkedes at holde informationerne så tæt til kroppen som i dette reformarbejde. Statsministeren løftede dog lidt af sløret for et af hovedelementerne i […]