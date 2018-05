Ny professor vil behandle multisygdomme ved hjælp af kost

Overlæge Steen Bendix Haugaard tiltræder som klinisk professor i multisygdomme inden for medicinsk endokrinologi og intern medicin. Her skal han kigge på, hvordan kost kan erstatte piller.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Kulhydratreduceret kost er nøgleordet i nyt professorat i multisygdomme inden for medicinsk endokrinologi og intern medicin. Til at varetage jobbet er overlæge Steen Bendix Haugaard fra Endokrinologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital, der nu kan kalde sig klinisk professor ved Institut for Klinisk Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, fremgår det af en pressemeddelelse fra Bispebjerg […]