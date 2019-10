Serum Institute of India Pvt. Ltd. skal producere og udbrede test til diagnostik af tuberkulose, som er udviklet af Statens Serum Institut.

Statens Serum Institut (SSI) har udviklet en ny test til diagnostik af tuberkulose (C-Tb). Testen skal hjælpe med at finde frem til den store del af verdens befolkning, der uden at vide det er smittet med den alvorlige lungesygdom, og SSI har nu indgået en aftale med Serum Institute of India Pvt. Ltd. (SIIPL), som […]