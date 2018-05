Store problemer med personaleflow gør, at Slagelse Psykiatrisygehus nu omorganiserer et sengeafsnit. Antallet af sengepladser skæres markant ned for derefter at begynde på ny.

Der har i en længere periode været udfordringer på sengeafsnit SL3 på Slagelse Psykiatrisygehus. Høj personaleomsætning, meget sygefravær og udfordringer i forhold til fagligheden giver afsnittet stemplet som psykisk udfordretarbejdsmiljø. Derfor omorganiseres afsnittet. Antallet af sengepladser skæres ned og personalet flyttes til andre afdelinger, så der kan begyndes på en frisk.

Psykiatriledelsen på Slagelse Psykiatrisygehus har henvist til Tina Boel (SF), der er formand for Region Sjællands social- og psykiatriudvalget. Hun har fulgt afdelingens udvikling nøje, og hun påpeger, at der ikke nedlægges sengepladser ved omorganiseringen. Et internt dokument, som Dagens Medicin er i besiddelse af, skriver, at »afdelingen skal lukkes ned for at starte på en frisk.«

Det er dog ikke helt korrekt ifølge Tina Boel.

»Vi nedlægger ikke sengepladser. Vi omorganiserer afdelingen ved at sprede sengepladserne ud og ved at bygge afsnittet op på ny,« siger hun.

Det nye sengeafsnit Der opslås stillinger til ‘et nyt SL3’. Det ‘nye’ personale forventes at kunne tiltræde omkring 1. juli og i august planlægges et kompetenceforløb for de nye medarbejderne på SL3. Handleplanen indebærer at: Medarbejderne på SL3 flyttes til de øvrige sengeafsnit i Psykiatrien Vest. SL3 reduceres med 11 sengepladser i en periode frem til midt i august måned. Personale fra SL5 sikrer, at de resterende seks senge på SL3 fortsat kan holdes åbne. SL3 vil i perioden være et åbent afsnit. SL5 opnormeres i antal

Tina Boel forklarer, at psykiatriledelsen skærer antallet af sengepladser på afdelingen ned fra 17 til seks. Medarbejderne fra afdelingen flyttes midlertidigt over til øvrige sengeafsnit i Psykiatrien Vest. De tilbageværende sengepladser på afdelingen vil under omorganiseringen varetages af medarbejdere fra en anden afdeling.

Nye medarbejdere

Afdelingen har haft store problemer med personalemangel. Der har været et højt sygefravær og en decideret personaleflugt fra afdelingen. Tina Boel fortæller, at den nyligt gennemførte APV peger på et dårligt psykisk arbejdsmiljø, som der nu bliver handlet på.

»Der har været et stort pres på medarbejderne, og der vil blive opslået en række stillinger, som påregnes besat omkring juli, og derefter planlægges et kompetenceforløb for medarbejderne. Vi har valgt at starte på en frisk,« siger hun.

Tina Boel ser omorganiseringen som den bedste løsning for afdelingen. Hun mener, at der er basis for at give afdelingen ro ved at skære den ned til seks senge.

»Jeg synes, at det er en rigtig god løsning, som psykiatriledelsen er kommet med. Den ville jeg også selv have peget på. Og jeg håber heller ikke, der går alt for lang tid, før vi er oppe at køre igen,« siger hun.

Opbakning fra Dansk Sygeplejeråd

Ulla Birk Johansen, der er Sjællands kredsnæstformand i Dansk Sygeplejeråd kender også til de mange udfordringer, som afdelingen på Slagelse Psykiatrisygehus har haft.

»Der har været problemer med personaleflow, ledige stillinger, sygemeldinger pga. stress og psykiatrien har ikke kunne fastholde de nye, der kom,« siger hun.

Derfor bifalder hun, at afdelingen vil forsøge med en omorganisering. Hun mener, at den bedste løsning er at lukke afdelingen ned og begynde forfra.

Ulla Birk Johansen tror også, at en omlægning af afdelingen fra en intensiv afdeling til et integreret afsnit kan gøre en forskel. Hun påpeger, at en åben afdeling betyder, at der ikke er lige så mange tvangsforanstaltninger, og der ikke er så udadreagerende patienter. Men det kræver også, at ledelsen er ambitiøs om den nye opstart.

»Hvis det skal blive en succes, kræver det, at man ikke bare vender bunken og begynder forfra, men at man er ambitiøs med at sikre at rekruttere og fastholde dygtige medarbejder. Der skal være fokus på god ledelse, faglige udviklingsmuligheder og gode lønaftaler,« siger hun.