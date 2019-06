Skylleprøver kan hjælpe med udredning af lungekræft

Ph.d. og læge Caroline Brenner har kigget efter cirkulerende tumor-dna i skylleprøver, og hendes studie viser, at undersøgelsen kan blive et bidrag til standardundersøgelserne.

CHICAGO (Dagens Medicin) – At kigge efter cirkulerende tumor-dna i skylleprøver kan være et sensitivt supplement til undersøgelserne ved udredning for lungekræft. Læge og ph.d. Caroline Brenner Thomsen fra Vejle Sygehus har i et studie analyseret skylleprøver fra 89 patienter, der var til udredning for lungekræft. Et studie hun lørdag præsenterede med en poster på […]