Sådan overvåger vi de nye SGLT-2-hæmmere

Type 1-diabetes patienter får nu adgang til behandling med SGLT-2-hæmmere, som er forbundet med en øget risiko for ketoacidose. Det kræver stor forsigtighed og opmærksomhed hos både patienter og behandlere, og et nationalt monitorerings-projekt skal nu skabe et overblik over, hvordan midlerne klarer sig i virkelighedens patienter.