Rygestopprojekt i psykiatrien får deltagerne til at skodde smøgerne

Et projekt i samarbejde mellem Vejle Kommune og Psykiatrisk Afdeling i Vejle har undersøgt effekten af individuelle rygestopforløb. Foreløbige resultater viser, at efter et halvt år er hver fjerde stoppet, og fire ud af ti har reduceret deres forbrug. De gode resultater har været båret af tæt samarbejde på tværs af sektorer.