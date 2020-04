Risikovurdering har sat skub i udredning af penicillinallergi

Et meget stort antal danskere under mistanke for at have penicillinallergi har i længere tid lagt et alt for stort pres på Klinik 1, Afdeling for Allergi, Hud- og Kønssygdomme på Gentofte Hospital. Ved at sortere patienterne på baggrund af en risikovurdering er en ph.d.-studerende godt i gang med at få afviklet puklen.