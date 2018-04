Kampen om at få lov til at udbyde den nye uddannelse til ambulancebehandler er i gang. Region Midtjylland og Nordjylland mener, at de hver især har den bedste placering til uddannelsen

Hvor skal den nye ambulanceuddannelse ligge? Ikke så overraskende har Region Midtjylland og Region Nordjylland hvert sit bud på den bedste placering for uddannelsen.

Det bør være Sosu Østjylland i Silkeborg, der huser en nyoprettet uddannelse til ambulancebehandler, skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

Det mener udvalg for regional udvikling i Region Midtjylland, der fremhæver, at SOSU Østjylland allerede huser Danmarks eneste præhospitale uddannelsesafdeling, Dansk Præhospital Uddannelses Center (DAPUC). Dertil har skolen gode skolehjemsfaciliteter og – ikke mindst – let adgang til topmoderne og velafprøvede uddannelsesrammer. På den baggrund mener udvalget, at regionen udbyde uddannelsen.

I Nordjylland lyder andre toner. Her ser man Sosu Nord Aalborg som et oplagt valg til at udbyde den nye erhvervsuddannelse til ambulancebehandler. Faktisk lyder det i en pressemeddelelse, at ingen andre kan matche Sosu Nords kompetencer

Skolen har nemlig 14 års erfaring med at uddanne ambulancebehandlere og har den sundhedsfaglige ekspertise, der er nødvendig som følge af, at den præhospitale opgave de senere år er blevet mere sundhedsfaglig, lyder holdningen i udvalg for regional udvikling i Region Nordjylland.

I alt har seks skoler forskellige steder i landet søgt om at udbyde den nye erhvervsuddannelse til ambulancebehandle, hvor det ventes, at de første elever kan begynde januar 2019.