Regionsrådsformand Ulla Astman (S) er optimistisk om at kunne finde den rigtige kandidat til posten som regionsdirektør. Regionsrådet forventer at kunne vælge kandidaten 26. februar.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Fristen for at sende en ansøgning om at blive Region Nordjyllands øverste direktør udløb søndag ved midnat. 12 ansøgere har søgt stillingen som regionsdirektør, oplyser regionen. »Da vi i 2015 ansatte en ny regionsdirektør, havde vi ni ansøgere til stillingen, og denne gang er det 12. Det er et rigtig fint antal, og det vidner […]