Politikere kræver svar på afskedigelse af direktører

Regionsrådspolitikere undrer sig over afskedigelsen af to hospitalsdirektører ved Hospitalsenheden Midt. De mangler en begrundelse og kræver nu en redegørelse for forløbet.

»Fuldstændig uforstående.« Sådan lyder reaktionen fra Ulrich Fredberg, regionsrådsmedlem i Midtjylland for Venstre og ledende overlæge på Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg, efter at han i dag har fået at vide, at de to hospitalsdirektører ved Hospitalsenheden Midts er blevet afskediget af Region Midtjylland Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen og sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen har indgået en […]