Regioner afviser krav fra Yngre Læger: Deltid må ikke blive normen

Yngre Læger vil have en ret til deltid i overenskomsten, men det kan give udfordringer med rekruttering, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S). Han har i stedet en målsætning om, at flere skal på fuldtid. Overlægeforeningen mener, at deltid ligger langt fra virkeligheden på sygehusene.