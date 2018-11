Et år efter Region Syddanmark politianmeldte en speciallæge for fakturasvindel, praktiserer lægen fortsat med regionen som arbejdsgiver. Det får medlemmer af regionsrådet til at udtrykke frustration over, at sagen endnu ikke er afklaret.

