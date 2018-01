Kristian Rørbæk Madsen vil berette om døgnvagten og overrække underskrifter fra mindst 9.200 læger, som protesterer mod Styrelsen for Patientsikkerhed.

Overlæge Kristian Rørbæk Madsen, initiativtageren til den omfattende underskriftsindsamling mod Styrelsen for Patientsikkerhed, har indkaldt til pressemøde mandag kl. 9. Her vil han berette om den døgnvagt, som han begynder dagen forinden og hvortil han har inviteret direktør Anne Marie Vangsted, Styrelsen for Patientsikkerhed. Kristian Rørbæk Madsen vil på døgnvagten, som begynder søndag kl. 12, […]