Siden 2016 har praktiserende læge Steffen Peter Bjerring drevet lægepraksis på Tranevej i Københavns Nordvestkvarter. Over årene er det efterhånden blevet til mange konsultationer bag de røde murstensmure, og derfor er kendskabet til patienternes sygdomshistorik stort – og det har på det seneste fået frustrationerne til at vokse. Årsagen er de mange anmodningsblanketter, som er begyndt at dukke op i indbakken hos Steffen Peter Bjerring, fra borgere, der ønsker et handicapparkeringskort. Vel at mærke borgere, som ikke umiddelbart synes at...